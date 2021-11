Nieuwswekker: Rellende jongeren + Finale Jeugdjournaal Wedstrijd

Goedemorgen! Het is zondag, en ook vandaag staat er een nieuwe Nieuwswekker voor je klaar. We beginnen met het weer. Weer Het wordt een echte herfstdag, met wolken, regen en ook wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Op social media zijn nieuwe beelden verschenen van de Chinese tennisster Peng Shuai. De filmpjes zijn online gezet door Chinese media, maar volgens vrouwentennisbond WTA is het niet genoeg bewijs dat Peng veilig is. Peng Shuai wordt al bijna een maand vermist. Ze verdween nadat ze online een bericht had geplaatst, waarin ze schreef dat een belangrijke Chinese politicus haar had gedwongen om seks met hem te hebben. Wij maakten daar eerder deze video over:

- De politie is gisteravond op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren. In Den Haag, Urk, Bunschoten, Roermond en Stein werd de politie bekogeld met vuurwerk. Tientallen mensen zijn opgepakt. In Rotterdam, waar het vrijdag uit de land liep, bleef het rustig. - Ook bij twee voetbalstadions was het gisteravond onrustig. Vanwege de corona-regels mogen er geen supporters bij wedstrijden zijn, maar tijdens AZ-NEC kwamen fans toch het stadion in. Er werd met vuurwerk gegooid en paar fans liepen op het veld. Daarom werd de wedstrijd kort gestaakt. Ook Heracles - Fortuna Sittard werd stilgelegd. Daar werd ook vuurwerk op het veld gegooid. Buiten het stadion gooiden jongeren met vuurwerk naar de politie.

Vuurwerk in het stadion in Almelo ProShots

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag is de finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd! We kregen heel veel leuke filmpjes van jullie. Daarvan zijn 15 kinderen uitgekozen. Zij kunnen vanwege het coronavirus helaas niet naar Hilversum komen. Daarom wordt de finale online gehouden. De winnaars maken we vandaag bekend op de site en in de uitzending. Hier kan je zien wie de finalisten zijn:

- Max Verstappen gaat proberen zijn voorsprong op Lewis Hamilton te vergroten tijdens de Grand Prix van Qatar. Beide coureurs strijden om de wereldtitel Formule 1. Max Verstappen staat in het kampioenschap aan kop, met 14 punten voorsprong op Lewis Hamilton. De race van vandaag begint om 15.00 uur. Verstappen start vanaf plek twee. - Voor het eerst in de geschiedenis van de eredivisie staat er een vrouwelijke assistent-scheidsrechter op het veld. Bij de wedstrijd Go Ahead Eagles - FC Groningen komt Franca Overtoom in actie.

Franca Overtoom Pro Shots

En dan nog even dit... Wat doe je als je heel erg fan bent van een pretpark? Jan uit Tilburg wist het wel: hij bouwde een heel attractiepark na in zijn woonkamer!