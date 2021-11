Eloise van Oranje op de vlucht

Eloise is het oudste kind van de koninklijke familie. Ze is 19 jaar en woont op kamers in Amsterdam. Haar ouders zijn prinses Laurentien en prins Constantijn. Hij is de broer van koning Willem-Alexander. Eloise is dus het nichtje van de prinsessen. Zij wordt geen prinses genoemd, want in Nederland heten alleen de kinderen van de koning of koningin zo. Eloise heet officieel 'gravin'.