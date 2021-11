Vliegveld weer dicht door rommelende vulkaan op La Palma

Door die wolk is het gevaarlijk om te vliegen. Hoe lang het vliegveld nog dicht blijft, is niet bekend. Kleine vliegvelden op andere plekken op het eiland kunnen wel open blijven.

De vulkaan Cumbre Vieja is op 19 september uitgebarsten. Inmiddels zijn meer dan 1450 gebouwen verwoest. En een gebied dat even groot is als 1400 voetbalvelden is bedenkt met een dikke laag lava. Meer dan 7000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Er is één iemand omgekomen door de vulkaanuitbarsting.