Acteur Marouane Meftah beantwoordt vragen van kinderen

Annabelle ging met jullie vragen langs bij acteur Marouane Meftah. Hij is pas 17 jaar maar speelt een hoofdrol in de nieuwe film Captain Nova, en werd vooral bekend door zijn rol in Mocro Maffia. Dat is een misdaadserie voor 16 jaar en ouder.

Wanneer wist hij dat hij acteur wilde worden? Wie zijn zijn grote voorbeelden? En zijn er ook nadelen aan acteur zijn? Je ziet het in de video hierboven!