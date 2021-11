Nieuwswekker: Opnieuw rellen + Hele brug verplaatst

Goedemorgen! Het is maandagochtend, ben je klaar voor een nieuwe schoolweek? Wij hebben weer een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je gemaakt. En die begint met het weer. Het weer Het wordt een zonnige dag. Maar dat betekent niet dat het warm is. Het wordt tussen de 5 en 9 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In verschillende steden was het gisteravond opnieuw onrustig. In Enschede en Groningen hebben relschoppers bushokjes gesloopt en staken ze vuurwerk af. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In Roosendaal werd onder meer een basisschool in brand gestoken. En in Tilburg staken tientallen jongeren vuurwerk af.

SPS Media. ProNews

- Gisteravond is een grote brug in één keer verplaatst. Het gaat om de stalen boogbrug in Vianen, in Utrecht. Twee weken geleden is dat ook geprobeerd, maar toen mislukte omdat één van de kabels beschadigde. Gisteravond is het wel gelukt.

KL

Dit is er vandaag in het nieuws: - Oostenrijk gaat vanaf vandaag in lockdown. Mensen mogen alleen nog in noodzakelijke gevallen naar buiten. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om naar hun werk te gaan. Verder moeten zij dus binnen blijven. Vorige week ging al een lockdown in voor mensen die niet gevaccineerd zijn. We maakten daar deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Wouter (10), Saar (11) en Julie (12) van basisschool de Arcade in Utrecht vinden dat kinderen veel te veel naar schermen kijken. Daarom hebben ze een challenge bedacht: een schermloze schoolweek. De klas mag dan de hele week geen mobiel, tablet, tv of computer gebruiken. Ook de juf en veel ouders doen mee. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal. Zou jij een week zonder mobiel, tablet, tv en computer kunnen? Reageer op de stelling!

Een week zonder schermtijd is niet vol te houden. Eens Oneens Verstuur Eens 56.7% Oneens 43.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Een week zonder schermtijd is niet vol te houden.

En dan nog even dit: Gister was de finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd. Nuria, Razmik en Maxien hebben gewonnen en mogen later een keer mee op pad met het Jeugdjournaal. Alle finalisten moesten gisteren een vraag stellen aan zangeres Stefania, dat was één van de opdrachten. In deze video kan je zien hoe dat precies ging: