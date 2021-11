Opnieuw onrustig in verschillende steden

In Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park om vuurwerk af te steken. Zij vernielden daarbij een aantal prullenbakken. Ook in Enschede en Groningen hebben relschoppers dingen vernield en staken ze vuurwerk af.

In verschillende steden was het gisteravond opnieuw onrustig. Voor de derde avond op rij waren er rellen. De politie heeft bijna dertig mensen opgepakt.

In Roosendaal werd daar zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor een auto in brand vloog. Ook hebben relschoppers een basisschool in de fik gestoken. De school blijft vandaag de hele dag dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer de kinderen er weer naartoe kunnen.