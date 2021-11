Minister: Criminelen alleen via videoverbinding voor de rechter

Zware criminelen moeten hun rechtszaak vanuit de gevangenis volgen via een videoverbinding, in plaats van dat ze live aanwezig zijn in de rechtbank. Dat wil minister Sander Dekker. Op die manier wordt het voor criminelen moeilijker gemaakt om te ontsnappen, zegt hij. Ook zijn er dan minder politieagenten nodig.

Volgens de minister is de reis van en naar de gevangenis hét moment voor criminelen om te proberen te ontsnappen. Daarom worden er honderden agenten ingezet als zware criminelen naar de rechtbank moeten.

Onveilig

Eerder zei de burgemeester van Vught al dat hij het vervoer van zware criminelen door zijn stad al veel te gevaarlijk vindt. De criminelen worden van de extra beveiligde gevangenis daar, naar een rechtbank gereden. En dat moet stoppen, vindt de burgemeester. Wij maakten daar eerder deze video over: