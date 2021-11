School in Roosendaal moet week dicht door rellen

Het is een gekke dag voor leerlingen van OBS De Gezellehoek in Roosendaal. Hun school is de hele dag dicht omdat er brand is geweest. Ook de rest van de week gaat de school niet meer open.

Eén van de klaslokalen is in brand gezet en flink beschadigd. De brand gebeurde gisteren toen het in de stad onrustig was. Ook in andere steden was het onrustig. Dat is al een paar dagen zo.

Verdrietig

De directeur van de school is verdrietig dat de school zomaar in brand is gezet.