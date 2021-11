Mountainbikebaan van Roel (12) gesloopt met bulldozer

Flink balen voor Roel uit Lelystad. Zijn zelfgemaakte mountainbikebaan is door de gemeente platgewalst. Roel is boos en begrijpt niet waarom zijn baan weg moest.

Roel kwam op het idee omdat er in zijn buurt geen leuke plek is om te mountainbiken. Daarom had hij in een paar maanden tijd zelf een aantal schansjes gebouwd en kuilen gegraven.

Geen toestemming

Roel vond de baan goed gelukt, maar daar dacht een buurtbewoonster heel anders over. Zij vroeg aan hem waarom hij dit deed en zei dat het niet mag. Omdat Roel geen toestemming had, bemoeide ook de gemeente zich met zijn bouwproject.

Al snel was het duidelijk: Roels baan moest weg. Een medewerkers van de gemeente heeft met den bulldozer de schansjes platgewalst. Roel begrijpt er niets van.