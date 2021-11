Nieuwswekker: Ed Sheeran in Pokémon Go + Prijs voor irritante reclames

Het wordt een stuk minder zonnig dan maandag. In het zuiden kan het vooral in de ochtend nog regenen. In de rest van Nederland kan er ook 's middags een bui vallen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden.

Goedemorgen! Lekker geslapen? We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen met het weer.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Ed Sheeran gaf een concert in Pokémon Go! Het concert begon om 20.00 uur en was te zien voor alle Pokémon Go-gebruikers. Tijdens het concert liepen extra veel Pokémon van het watertype rond. Als je geluk had, kon je een squirtle met zonnebril vangen. Die Pokémon is behoorlijk zeldzaam.

- In Nederland wonen steeds meer miljonairs. In 2020 waren er 24.000 meer miljonairs dan het jaar ervoor. In totaal zijn in Nederland meer dan 278.000 huishouden met meer dan een miljoen. De meeste miljonairs wonen in de provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld in chique plaatsen als Bloemendaal en Laren.

- De Loden Leeuw is uitgereikt. Dat is de prijs voor de irritantste reclame van Nederland. De prijs voor meest irritante reclame gaat dit jaar naar beveiligingsbedrijf Verisure. Hier zie je een filmpje van de uitreiking: