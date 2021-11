Poep van 'Nederlandse' walrus gaat de vriezer in

De walrus die in Nederland rondzwom heeft niet alleen maar uitgerust, maar ook af en toe gepoept. Onderzoekers hebben twee van die drollen verzameld en in de vriezer gedaan. Ze willen de drollen onderzoeken en zo ontdekken waarom het dier het zo fijn vond in Nederland.

Als een walrus ergens op de kant ligt, is het beter om het dier met rust te laten. Onderzoekers konden de drollen dus pas gaan zoeken toen het dier weer in zee zwom. Dat bleek best lastig.