Klein insect wint van vervelende plant

Onderzoekers zijn blij. Ze denken dat ze eindelijk een goede manier hebben gevonden om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Dat is een vervelende plant die heel snel groeit en huizen en wegen kapot maakt. De oplossing is best simpel: de bladvlo. De bladvlo is een heel klein beestje dat het sap van de bladeren van de duizendknoop drinkt. De plant wordt daardoor zwakker en kan niet meer verder groeien.

De Japanse duizendknoop hoort eigenlijk niet thuis in Nederland en zorgt voor veel overlast. De plant kan wel 10 centimeter per dag groeien en is bijna niet te bestrijden. Er is al van alles geprobeerd. Gif, heet water en zelfs varkens die de wortels van de plant opeten. Maar dat hielp allemaal niet genoeg.

In Japan zorgen bladvlooien ervoor dat er niet te veel duizendknoop komt. Daarom besloten onderzoekers om de vlooien naar Nederland te halen en te kijken of ze het hier redden. En dat is gelukt! De vlooien leven nog en hebben zich voortgeplant. De onderzoekers hopen dat de bladvlo zich de komende jaren verder verspreidt in Nederland en nog meer duizendknoop bestrijdt. Eerder maakten we deze video over de bladvlo die naar Nederland werd gehaald: