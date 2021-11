In Israël mogen kinderen vanaf 5 jaar nu een corona-vaccin

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen in Israël voor een corona-vaccinatie kiezen. De 9-jarige zoon van de premier was als een van de eerste aan de beurt.

De kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Het is hetzelfde vaccin als voor volwassenen, alleen krijgen kinderen er veel minder van.

Nederland

In Oostenrijk, China en de Verenigde Staten konden kinderen al eerder voor een prik kiezen. In Nederland is dat niet het geval. Deskundigen vinden het hier vooral belangrijk dat volwassenen een vaccin nemen, omdat zij veel zieker kunnen worden.