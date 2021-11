Vaker mensensmokkelaars opgepakt in Nederland

Er worden in Nederland steeds vaker mensensmokkelaars opgepakt. Het zijn criminelen die vluchtelingen of migranten voor veel geld van het ene naar het andere land smokkelen.

Vanuit landen waar armoede of oorlog is, proberen groepen mensen naar Europa te komen voor een beter leven. Ze maken een gevaarlijke tocht over land en over zee. In ruil voor veel geld regelen mensensmokkelaars bootjes en vrachtwagens.

Verboden

Dit soort mensensmokkel is hartstikke verboden. Toch worden duizenden mensen zo naar Nederland gebracht.

De meeste migranten die uit de busjes en vrachtwagens komen vragen hier asiel aan. Dat betekent dat ze vragen of ze in Nederland mogen blijven. Ze worden dan naar een asielzoekerscentrum gebracht en horen later of ze echt in Nederland mogen blijven.