Nieuwswekker: Drukte in noodopvang + Ruimtesteen wegtikken

Goedemorgen! Het is weer een nieuwe dag en daarom ook weer tijd voor de nieuwswekker. Hierin vertellen we je over het nieuws uit de nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Het weer Het wordt een mistige dag. Het is ook best koud in de mist: ongeveer 5 graden. Alleen in het Waddengebied is het ietsje warmer en minder mistig.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Het is weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De maatregel gaat vandaag in en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Kinderen hoeven dus geen afstand te houden. - Het is opnieuw te druk in de opvangplek voor vluchtelingen in Ter Apel. Vorige maand was het daar ook al te vol en daardoor waren er grote problemen. Zo waren er niet genoeg bedden voor iedereen en moesten mensen op stoelen slapen. Wij spraken in oktober met kinderen die tijdelijk in Ter Apel wonen:

Dit is er vandaag in het nieuws: - De zussen Fiene, Iefke en Lenne hebben een oogziekte waardoor ze steeds minder zien. Voor hun ziekte bestaat nog geen medicijn. De zussen houden daarom deze week een alternatieve Avond4daagse. Ze willen zo geld ophalen voor onderzoek naar de oogziekte. Milou gaat bij ze langs. Vanavond zie je er meer over. - NASA lanceert een onbemand ruimtevaartuig voor een bijzondere test. Ruimtevaartuig Dart moet met 22.000 kilometer per uur tegen een planetoïde (een soort grote ruimtesteen) aan knallen, zodat die een andere kant op vliegt. De ruimtesteen is niet gevaarlijk, maar NASA wil testen wat je kunt doen als een ruimtesteen ooit wél richting de aarde vliegt. Wat vind jij van dit nieuws? Reageer op onze stelling!

- Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Besiktas uit Turkije. De wedstrijd begint al om 18:45 uur en het is niet de belangrijkste wedstrijd voor de Nederlandse club. Ajax is al geplaatst voor de volgende ronde. En dan nog even dit Het Titicacameer is het hoogste en grootste meer van Zuid-Amerika. Drie waaghalzen gingen voor de ultieme uitdaging en besloten het meer over te zwemmen. Geen makkelijke tocht, maar het is ze gelukt.