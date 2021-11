Winkelstraat ontruimd vanwege stinkend fruit

Een winkelstraat in Goes in Zeeland is even ontruimd. Het stonk er zo erg, dat mensen dachten dat er iets ergs aan de hand was. Dat bleek uiteindelijk reuze mee te vallen.

Fruit

De enorme stank kwam uit een pakje dat was afgeleverd bij een pakketwinkel. Daar bleek een doerian in te zitten. Dat is een tropische vrucht die bekendstaat om een vieze geur die lijkt op een combinatie van zweetsokken en uien.

De vrucht stinkt dus behoorlijk, maar je kunt hem ook gewoon eten. In bijvoorbeeld Indonesië is het populair. Het wordt daar onder andere gebruikt in ijsjes en salades.

Verboden

Vanwege de geur zijn er soms strenge regels voor de vruchten. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen staat het stinkfruit op de lijst met verboden voorwerpen.