Eerste relschopper Rotterdam moet de cel in

De vrouw mag ook een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen en ze moet duizend euro betalen voor de schade aan de politiebus.

Een van de relschoppers van afgelopen weekend heeft een gevangenisstraf gekregen. Een vrouw van 26 moet drie maanden de cel in, omdat ze stenen gooide naar een politiebus in Rotterdam.

De rellen veroorzaakten veel schade in het centrum van Rotterdam.

De vrouw zei dat ze vreedzaam wilde demonstreren tegen de coronaregels. Het was lang gezellig, tot het uit de hand liep en toen kon ze niet meer weg, vertelde ze in de rechtbank. De rechter geloofde dat niet.

De vrouw heet Sharon en is al eens eerder veroordeeld voor geweld. Ze zegt dat ze twee stenen heeft gegooid, omdat ze zich heeft laten meeslepen door de andere relschoppers. Daarna zei de relschopper dat ze zich weinig meer kon herinneren van vrijdagavond. Maar volgens de openbaar aanklager is het op camera vastgelegd dat ze ook met een fiets gegooid heeft.

In het centrum van Rotterdam liep het vrijdagavond flink uit de hand bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Relschoppers bekogelden agenten met stenen en vuurwerk en staken politiewagens in brand.

De politie schoot eerst als waarschuwing in de lucht en schoot daarna ook een aantal keer gericht op de relschoppers. Zeker vier mensen liepen schotwonden op. Eerder maakten we daar deze video over: