Hoe werken criminelen online?

Log jij in op insta of TikTok met de naam van je huisdier? Gebruik je je geboortedatum als wachtwoord om kleding te bestellen? Denk daar dan eens goed over na, want wachtwoorden kunnen best makkelijk gestolen worden.

Lucas ging langs bij een hacker en zocht uit wat je het beste kunt doen. Je ziet het in de video.

Verander je Wachtwoorden Dag

Op 24 november is het ieder jaar Nationale Verander je Wachtwoorden Dag. Dan is er extra aandacht voor veiligheid online. De belangrijkste boodschap: door je wachtwoord regelmatig te veranderen, maak je minder kans om gehackt te worden.