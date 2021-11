Nieuwswekker: Ajax wint + Lindsay van 16 naar Olympische Spelen

Het is rustig weer. 's Ochtends kan het regenen, maar 's middags is het op de meeste plekken droog en kan zelfs de zon af en toe schijnen. Het wordt 6 tot 9 graden.

Goedemorgen! Tijd voor een verse nieuwswekker. Hier lees je wat er in de nacht is gebeurd en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Natuurlijk eerst het weer.

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- Ajax heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van de Turkse club Besiktas. In de Champions League scoorde Sébastien Hallert twee keer. En dat is niet voor het eerst: hij maakte de afgelopen vijf wedstrijden negen goals. Hij zegt zelf dat dat komt door het hele team. "Dat ik zo veel scoor heeft veel te maken met hoe de ploeg speelt. We vullen onze rol allemaal goed in."

- Het is zeker: schaatsster Lindsay van Zundert mag meedoen aan de Olympische Spelen in Peking in februari 2022. Lindsay is 16 jaar en de eerste Nederlandse schaatsster die sowieso mee mag doen aan het toernooi. Het is lang geleden dat iemand dat lukte: de laatste keer dat een Nederlandse kunstschaatsster meedeed aan de Winterspelen was 45 jaar geleden.

In april ging verslaggever Tamara langs bij Lindsay: