Kunstschaatsster Lindsay mag meedoen aan Olympische Spelen

Het is zeker: de Nederlandse schaatsster Lindsday van Zundert mag meedoen aan de Olympische Winterspelen. Lindsay is 16 jaar en is de eerste Nederlandse schaatser die sowieso een plek heeft op het toernooi. Het is lang geleden dat iemand dat lukte: de laatste keer dat een Nederlandse kunstschaatsster meedeed aan de Winterspelen was 45 jaar geleden.