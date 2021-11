Jeffrey gaat viral met deze foto: 'Ik hoop de piloot te spreken'

Deze foto gaat viral. Hij is gemaakt door fotograaf Jeffrey uit Maasdam. Op de foto is te zien hoe een vliegtuig langs de maan vliegt en twee dikke strepen trekt.

Jeffrey heeft de foto niet toevallig gemaakt. Hij had het idee al in z'n hoofd, en stond helemaal klaar met een speciale lens toen het vliegtuig eraan kwam. Hij is erg blij met hoe de foto is geworden. Hij vindt het vooral bijzonder dat onderaan de foto licht is. Dat komt van de opkomende zon.

Viral

Op Facebook en Instagram krijgt Jeffrey veel positieve reacties. Hij hoopt zelf in contact te komen met de piloten die in het vliegtuig zaten, om hen de foto te laten zien. Wie weet lukt dat, als de foto vaak wordt gedeeld. Dat hoop ik, zegt Jeffrey.