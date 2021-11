Komend weekend gaat het misschien wel sneeuwen

Het is ook nog niet duidelijk waar de natte sneeuw gaat vallen.

Er is een grote kans dat het aankomend weekend gaat sneeuwen. Maar verheug je maar niet op sneeuwpoppen en iglo's bouwen: het is waarschijnlijk natte sneeuw.

De sneeuw zal op de grond meteen smelten. Dat komt doordat de temperatuur niet koud genoeg en ook de bodem nog te warm is. In hoger gelegen gebieden in België en Duitsland kan de sneeuw wel blijven liggen.