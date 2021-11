Corona-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Voor het eerst is er in Europa een corona-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar. Het gaat om het vaccin van het bedrijf Pfizer. Europese medicijn-experts hebben gezegd dat de prik veilig genoeg is voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

Nog niet in Nederland

Toch betekent dit niet dat kinderen onder de 12 in Nederland het vaccin nu ook kunnen krijgen. Elk land in Europa mag daar zelf over beslissen. In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een advies hierover.