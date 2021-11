Deze mouw helpt doven met horen

Iedere klank in een woord heeft z'n eigen trilling. In totaal zijn er 39 verschillende klanken en dus evenveel verschillende trillingen die je moet leren om triltaal te begrijpen.

Met de trilmouw hoeven dove en slechthorende mensen niet meer per se heel dicht bij iemand in de buurt te zijn om diegene te begrijpen. Dat moet bij liplezen of gebarentaal wel.

Prototype

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben de mouw ontwikkeld. Na een jaar eraan te hebben gewerkt is er nu een eerste versie klaar. De mouw doet er nu nog wel zo'n twee seconden per woord over om het te vertalen naar trillingen. De studenten hopen dat dat in de toekomst makkelijker en sneller zal gaan.