Regering wil dat mensen vaker zelftests doen

Omdat ze het op de officiële test-locaties heel druk hebben, worden zelftesten steeds populairder. In winkels zijn ze regelmatig uitverkocht.

Het officiële advies van corona-deskundigen is dat je bij klachten een officiële test bij de GGD moet doen. Omdat het daar nu heel druk is, krijgen mensen vaker de vraag om eerst een zelftest te doen. In groep 7 van basisschool Et Buut in Zaanstad hebben ze er allemaal al wel eens een gedaan. Annabelle ging bij ze langs.