Waarom wordt Black Friday georganiseerd?

Misschien heb je er wel van gehoord: het is vandaag Black Friday. De dag dat veel winkels zeggen dat ze extra korting geven op hun spullen. We kregen er een vraag over:

Heb jij een vraag over het nieuws of wil je ergens op reageren? Je kunt ons een WhatsAppje sturen via 06-28167842. Voor de uitzending gebruiken we het liefst filmpjes waarin je een vraag stelt of reageert op iets dat in het nieuws is.