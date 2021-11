Nieuwswekker: Ali B overvallen + Weer persconferentie

Goedemorgen! Tijd voor een verse Nieuwswekker. Hier lees je wat er in de nacht is gebeurd en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Natuurlijk eerst het weer.

- Rapper Ali B is gisteravond overvallen. Het gebeurde vlakbij zijn huis in Almere. Volgens Omroep Flevoland is een Rolex-horloge meegenomen. Ali B wil daar vanwege het politieonderzoek nog niks over zeggen. In een video op Instagram zegt hij dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben om er vanaf te zijn.

- PSV heeft met 2-0 gewonnen in de Europa League. Ze versloegen voetbalclub SK Sturm Graz uit Oostenrijk. PSV heeft nu nog 1 punt nodig om door te gaan in de Europa League. AZ speelde in die Conference League met 1-1 gelijk tegen JK Jablonec en is door naar de volgende ronde. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich ook door een gelijkspel tegen Slavia Praag. Vitesse is nog niet zeker van een plekje. Die club speelde gelijk met 3-3 tegen Rennes.