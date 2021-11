Rapper Ali B overvallen bij zijn huis

Rapper Ali B is gisteravond overvallen door mensen met wapens. Het gebeurde vlakbij zijn huis in Almere. Volgens Omroep Flevoland is een Rolex-horloge meegenomen. Ali B wil daar vanwege het politieonderzoek niks over zeggen.

'Gegeven wat ze wilden'

In een video op Instagram zegt hij dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben om er vanaf te zijn: