Koning wil blijven jagen (en krijgt geen geld voor zijn landgoed)

Het gaat om Kroondomein Het Loo, een natuurgebied waar de koning weleens jaagt. Het natuurgebied is ieder jaar drie maanden dicht: van 15 september tot 25 december. Dan mag er niemand komen, behalve de koning en zijn familie.

Er is al jaren gedoe over geld voor dit natuurgebied. Mensen wilden dat het natuurgebied het hele jaar open zou zijn. Eerder werd bekend dat de koning geen geld meer zou krijgen als het landgoed in het najaar gesloten bleef. Nu heeft de koning dus besloten dat hij dat geld ook niet hoeft. Zo kan hij blijven jagen.