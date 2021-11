Groep bruinvissen stierf door dodelijke bacterie

Het was een groot mysterie afgelopen zomer: waardoor spoelden in korte tijd bijna 200 dode bruinvissen aan op de Waddeneilanden? Het is onderzocht door wetenschappers en ze hebben het antwoord gevonden. De bruinvissen zijn overleden door een dodelijke bacterie.

Bloedvergiftiging

De onderzoekers zagen dat de bruinvissen gezond waren voordat ze overleden. Wel hadden ze bijna allemaal een gevaarlijke bacterie in hun lichaam, die bloedvergiftiging kan veroorzaken. Daar zijn de dieren waarschijnlijk aan overleden.

De bacterie komt vaker voor bij dieren, maar het gebeurt niet vaak dat er zoveel dieren tegelijkertijd aan doodgaan. De bruinvissen kunnen 'm hebben binnengekregen omdat ze vis hebben gegeten die die bacterie in zich had.

Afgelopen zomer maakten we deze video over de aangespoelde bruinvissen: