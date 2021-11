Vanavond is er weer een corona-persconferentie. Maar zoals altijd is al veel uitgelekt van wat er waarschijnlijk gezegd gaat worden. Voor kinderen gaan er ook wat dingen veranderen. De scholen blijven wel open, maar mondkapjes worden verplicht vanaf groep 6. Die mogen in de klas af, maar in de gangen moeten ze op.

's Avonds winkels dicht

Een andere belangrijke maatregel is dat alles, behalve supermarkten, om 17.00 uur dichtmoet. Restaurants, bioscopen, sportscholen en theaters zijn dus 's avonds niet meer open. Supermarkten mogen tot 20.00 uur openblijven. Deze regel gaat zondag in en gaat zeker drie weken gelden.

In het Jeugdjournaal houden we je van de persconferentie op de hoogte.