Nieuwswekker: Oranjevrouwen in actie + Sneeuw in Nederland

Het wordt een koude en natte herfstdag. In heel Nederland gaat het veel regenen. In het noorden en in het oosten kan er ook natte sneeuw vallen.

Goedemorgen! Het is weekend, tijd om lekker uit te rusten! Wij praten je bij met het laatste nieuws. We beginnen met het weer.

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- 600 mensen die vrijdagochtend vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vlogen, mochten niet naar huis. Ze moesten eerst een corona-test doen en wachten op de uitslag. Dat moet, omdat er in Zuid-Afrika een nieuwe variant van het corona-virus rond gaat. Van de 600 passagiers hebben tot nu toe 61 mensen corona. Of ze besmet zijn met de nieuwe variant, is nog niet duidelijk.

- Op sommige plekken in Nederland heeft het gesneeuwd! Het is de eerste sneeuw van deze herfst. Het was maar een klein laagje en op veel plekken smolt het snel weer weg. Dit is een auto uit Nijmegen, waar de sneeuw heel even bleef liggen.