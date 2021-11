Sneeuw in delen van Nederland

Als je vanmorgen naar buiten keek en je zag een witte wereld, dan heb je geluk. In delen van Nederland heeft het gesneeuwd en is de sneeuw blijven liggen. Bijvoorbeeld rondom Eindhoven en in Nijmegen.

Weerdeskundigen hebben code geel afgegeven voor Noord-Brabant en Gelderland. Wegen kunnen daar glad zijn door sneeuw of sneeuwresten. Mensen moeten dus goed opletten als ze naar buiten gaan.

Bij sommige sportclubs zijn wedstrijden afgelast omdat de velden helemaal bevroren zijn.

Nog meer sneeuw

In het oosten van Nederland kan het vandaag opnieuw gaan sneeuwen. Waarschijnlijk is dat wel natte sneeuw en blijft het dus niet lang liggen.