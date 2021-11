Zorgen om nieuwe corona-variant

Deskundigen maken zich zorgen over een nieuwe versie van het corona-virus. Het kan zijn dat deze variant van het virus besmettelijker is, maar dat is nog niet zeker. Dat wordt nog onderzocht.

Deze corona-variant is gevonden in Zuid-Afrika. Veel mensen in dat land zijn ermee besmet. Hij wordt de Omikron-variant genoemd. In Nederland zijn nog geen mensen ermee besmet. In ons land zijn bijna alle besmettingen met de Delta-variant van het virus.