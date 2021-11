Prinses Beatrix laat flamingo vrij op Curaçao

Prinses Beatrix, de oma van de prinsessen is op bezoek op Curaçao. Ze is op bezoek vanwege de bijzondere natuur op het eiland. Ook praat ze met zorgmedewerkers over hoe het nu gaat met corona.

Beatrix mocht vrijdag meedoen met een natuur-les voor kinderen uit groep 8. De les ging over vogels. In het lokaal was de geredde flamingo Bob te zien. Bob is zo gewend geraakt aan mensen dat hij niet meer terug de natuur in kan.

Op Curaçao is veel bijzondere natuur. Prinses Beatrix ging langs bij organisaties die zich inzetten om de natuur op het eiland goed te onderhouden.