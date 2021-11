Paard gered uit de modder

In een dorp in Gelderland zat een paard vast in de modder. De modderpoel ligt in de wei waar meerdere paarden staan. Normaal lopen de paarden daar omheen, maar nu ging het dus mis.

Reddingsactie

Iemand uit de buurt zag het paard in nood en waarschuwde het baasje. Samen met de brandweer lukte het om zijn paard redden. Met houten pallets konden ze bij het paard komen en haar met een touw uit de modder trekken, vertelt hij aan de regionale omroep Gelderland.