Nieuwswekker: Nieuwe corona-regels gaan in + K3 weer compleet

Goedemorgen! Het is zondag en ook vandaag staat een nieuwe Nieuwswekker voor je klaar. We vertellen je wat er vandaag in het nieuws is en wat er gebeurde terwijl je sliep. Het weer Vooral in het noorden en westen is het af en toe zonnig vandaag. Soms valt een bui en het wordt zo'n 3 graden in Zuid-Limburg tot 7 graden aan de kust.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Er mogen geen mensen meer naar Israël reizen. Het land heeft haar grenzen gesloten vanwege de nieuwe variant van het coronavirus dat in meerdere landen is gevonden. De Israëlische regering hoopt dat op deze manier zo min mogelijk mensen besmet raken. - Julia Boschman heeft de talentenjacht K2 zoekt K3 gewonnen. Julia is 19 jaar en komt uit Brabant. Vanaf nu zit ze samen met Hanne en Marthe in de populaire zanggroep. In het filmpje hieronder zie je een stukje van de finale:

Julia is de nieuwe K3

Dit is vandaag in het nieuws: - Onderzoekers vertellen vandaag meer over de nieuwe variant van het corona-virus: de omikron-variant. Waarschijnlijk hebben meerdere reizigers dat vanuit Zuid-Afrika meegenomen naar Nederland. Ook in andere landen is de nieuwe variant van het virus gevonden. - Om 17.00 uur gaan de nieuwe corona-regels in. Dat betekent dat onder andere restaurants, kledingwinkels en sportclubs vanaf dat tijdstip moeten sluiten. Supermarkten mogen wel langer openblijven. Zij moeten om 20 uur dicht. Gisteren vertelden meiden uit het basketbalteam Black Eagles hoe zij de nieuwe regels vinden:

En dat nog even dit: In een dorp in Gelderland zat een paard vast in de modder. Het was een flinke klus, maar uiteindelijk kon het paard worden gered met pallets en een touw: