Bij een woningbrand in de Brabantse plaats Dongen zijn vannacht zeker zes mensen gewond geraakt. Ook wordt er nog iemand vermist. De brand brak rond 04.45 uur uit. Sommige bewoners konden via het dak naar buiten vluchten. De brandweer is druk bezig met blussen.

Bewoners van huizen in de buurt moesten voor de zekerheid ook hun huis uit. Zij worden op een veilige plek opgevangen.