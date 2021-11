Zangeres Froukje over liedjes schrijven, jezelf zijn en kikkers

Zangeres Froukje brak vorig jaar door, midden in de corona-tijd. Optreden voor volle zalen zat er voor haar dus niet in. Toch bereikte ze op YouTube en Instagram heel veel fans.

Joanke ging bij haar langs met jullie vragen. Zo vertelt Froukje over hoe ze op ideeën komt voor liedjes, wat haar lievelingsdier is en dat ze heel blij is met haar rode haar.