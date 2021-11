Zeker 13 mensen in Nederland besmet met nieuwe corona-variant

Zeker 13 mensen in Nederland zijn besmet met een nieuwe variant van het corona-virus. De mensen zaten op een vlucht vanuit Zuid-Afrika naar Nederland.

Ze moesten op vliegveld Schiphol een corona-test doen. Vandaag werd bekend dat daar ook mensen met de nieuwe variant van corona bij zaten: de omikron-variant.

Besmettelijker

De nieuwe variant is voor het eerst gevonden in Zuid-Afrika. Ook in andere continenten is de variant gevonden. Veel is nog onduidelijk over deze versie van het virus. Deskundigen denken dat het besmettelijker is.

Veel landen maken zich daar zorgen over. Daarom maken ze het moeilijker om van en naar landen in het zuiden van Afrika te reizen. Mensen die terugkomen uit één van die landen mogen vaak niet gelijk naar huis. Ze moeten eerst op het vliegveld een corona-test doen. Ook moeten reizigers thuis in quarantaine.

Nog meer mensen

Corona-minister Hugo de Jonge zegt dat misschien nog meer mensen in Nederland besmet zijn met de omikron-variant. Mensen die deze week terugkwamen uit een land in zuidelijk Afrika, krijgen het advies om een corona-test te doen.