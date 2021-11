Ongeluk met bus in Utrecht

In Utrecht is een bus van de weg geraakt. De bus reed per ongeluk een schuine weg richting een spoor op. Vier mensen raakten gewond.

De bus reed onderaan een brug en in plaats van de bocht om te gaan, reed de chauffeur rechtdoor de verhoging op. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens RTV Utrecht raakte de chauffeur onwel, maar hulpdiensten konden er nog niets over zeggen.

Gewond

De brandweer heeft ongeveer 30 mensen uit de bus geholpen. Een verslaggever van RTV Utrecht meldt dat de gewonden kneuzingen en snijwonden hebben.

Een passagier vertelt aan de regionale omroep dat de bus eerst een muur ramde en toen omhoog reed. Daarna viel de bus een stukje terug. In de bus ontstond daarna paniek. Passagiers sloegen ruiten in met de noodhamers, om zo naar buiten te komen.