Kat reist per ongeluk per boot van Groningen naar Zeeland

Kat Jimmie uit Groningen heeft een groot avontuur beleefd. De kat sprong in de haven van Groningen op een schip en is helemaal mee naar Zeeland gevaren.

De schipper had de kat wel aan boord zien springen, maar hij dacht dat de kat vanzelf weer weg zou gaan. Pas drie dagen later, toen de boot al lang onderweg was, ontdekte hij dat de kat nog steeds aan boord was. Jimmie was helemaal doorweekt en had het heel koud.

Dierenambulance

De schipper is gelijk naar de kant gevaren en belde daar de Dierenambulance. Die hebben het dier opgehaald en gingen op zoek naar zijn baasje.

Jimmie was gechipt en daarom was zijn baasje makkelijk te vinden. Die was al dagen op zoek naar zijn huisdier. Hij was heel blij dat hij Jimmie weer op kon halen.