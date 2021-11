Maha is na 4 jaar in Nederland aangekomen

Maha van 10 woont in een noodopvang voor vluchtelingen in Limburg. Ze is blij dat ze daar is. Samen met haar familie is ze vier jaar geleden gevlucht uit Iran. Na een lange en zware reis wonen ze nu sinds kort in Nederland. Maha is opgelucht dat hun lange reis eindelijk voorbij is.

Het was zo moeilijk om in het bos te slapen en grenzen en koude rivieren over te steken. Maha

Maha maakte de reis samen met haar broer en ouders, dwars door Europa. Ze werden op verschillende plekken tegengehouden door de politie. Ook woonden ze een tijdje in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Bosnië. Mitra Nazar, die voor het Jeugdjournaal toen in Bosnië werkte, zocht haar op. Maha was toen nog 8 jaar.

