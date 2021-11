Nieuwswekker: Mondkapje op school + Leukste museum voor kinderen

Goedemorgen! Het is maandag, tijd voor een nieuwe week. Hopelijk heb je een lekker weekend gehad en kun je weer tegenaan. Hier lees je over het nieuws uit de nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Het weer Het wordt een koude dag, maar de zon is wel regelmatig te zien. Op sommige plekken kan er nog een klein buitje vallen.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Steeds meer landen sluiten de grenzen vanwege de nieuwe corona-variant. Sinds dit weekend mogen reizigers niet meer naar Israël en nu sluit ook Japan de grenzen. De regeringen van die landen hebben dat besloten, omdat ze hopen dat ze zo de nieuwe variant van het coronavirus kunnen tegenhouden. De omikron-variant is in meerdere landen gevonden. - Op Schiphol zijn een man en een vrouw opgepakt die ontsnapt waren uit het quarantainehotel in Badhoevedorp. Daar zitten mensen uit Zuid-Afrika die corona hebben. Ze moeten daar verplicht blijven en het hotel is ook beveiligd. Toch lukte het een man uit Spanje en zijn vrouw uit Portugal om weg te komen. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. - Afgelopen nacht zijn meerdere ongelukken gebeurd vanwege gladheid. Vooral in de regio Den Haag glipten auto's van de weg. Het kan nog steeds glad zijn. Daarom geldt tot 08:00 uur vanmorgen code geel. Wees dus voorzichtig als je naar school gaat.

Sneeuw op de weg in de regio Den Haag Persbureau Marofer

Dit is er vandaag in het nieuws: - Vandaag gaan nieuwe corona-regels in. Scholen blijven open, maar de regering raadt kinderen vanaf groep 6 wel aan om in de gangen en mondkapje op te doen. Wat vind jij daarvan? Reageer hieronder!

- Wat is het leukste museum van Nederland volgens kinderen? Dat wordt vandaag bekendgemaakt. Ongeveer 3000 kinderen hebben zich aangemeld als museuminspecteur. Via een app hebben ze cijfers gegeven aan hun favoriete museum. Welk museum wint, zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Vandaag wordt de Gouden Bal uitgereikt. Dat is de prijs voor de beste voetballers en voetbalsters van de wereld. Dit jaar zijn onder andere Lionel Messi en Cristiano Ronaldo genomineerd. Bij de vrouwen maken Vivianne Miedema en Lieke Martens kans op de prijs. In deze video zie je er meer over:

En dan nog even dit Maha van 11 heeft een hele lange reis achter de rug. Zo'n 4 jaar geleden vluchtte ze met haar familie uit Iran. Al die tijd met maar één doel: een veilig leven in Nederland. Inmiddels woont Maha in een noodopvang in Sittard. In deze video vertelt ze haar verhaal.