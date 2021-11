Koppel 'ontsnapt' uit quarantaine-hotel

Het hotel wordt beveiligd. Maar omdat het stel niet verplicht was om in het hotel te blijven, konden ze langs de bewaking komen.

De man uit Spanje en zijn vrouw uit Portugal zaten in het quarantaine-hotel in Badhoevedorp. Daar zitten mensen die vrijdag met het vliegtuig uit Zuid-Afrika kwamen, en nu corona hebben. Iedereen moet binnenblijven tot ze niet meer besmettelijk zijn.

Op Schiphol zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze niet in quarantaine zaten. Het koppel zat in een vliegtuig dat op het punt stond om naar Spanje te vertrekken.

Het echtpaar is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of ze daar zijn omdat ze ziek zijn, of omdat ze anders misschien nog een keer ontsnappen.

De man en de vrouw kunnen een boete krijgen voor hun ontsnapping, en misschien zelfs een gevangenisstraf.