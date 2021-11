Nieuwswekker: De beste voetballer + Kerst in het Witte Huis

Goedemorgen! Het is dinsdag en dit is de Nieuwswekker. We vertellen je wat er vandaag gebeurt en wat je hebt gemist terwijl je sliep. Het weer Het wordt een grijze dag met veel wind en af en toe regen. In het zuiden wordt het ongeveer 9 graden. In het noorden is er meer zon, daar wordt het ongeveer 10 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Oranje heeft niet van Japan gewonnen. De vrouwen speelden in een leeg stadion in Den Haag een oefenwedstrijd, maar er werd niet gescoord. De wedstrijd tegen de nummer 3 van de wereld eindigde in 0-0. - En er is meer voetbalnieuws: Lionel Messi heeft voor de zevende keer de Gouden Bal voor beste voetballer van het jaar gewonnen. Vivianne Miedema en Lieke Martens waren genomineerd als beste voetbalster, maar die prijs ging naar de Spaanse Alèxia Putellas. - Het Witte Huis is al helemaal in de kerststemming. In het huis van president Joe Biden staan nu 41 kerstbomen met bijna 80.000 lampjes:

Een van de gangen in het Witte Huis AFP

Dit is er vandaag in het nieuws: - Steeds vaker kopen mensen speelgoed niet nieuw, maar tweedehands. Veel mensen doen dat omdat het goedkoper is en beter voor het milieu. Er hoeven dan minder nieuwe dingen gemaakt te worden. Wat vind jij daarvan? Reageer op de stelling:

Tweedehands speelgoed is net zo leuk als nieuw speelgoed.

En dan nog even dit: Het Discovery Museum in Kerkrade is het leukste museum van Nederland volgens kinderen. Silvy van 12 is gek op musea en ging er langs: