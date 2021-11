Ochtendjournaal van dinsdag 30 november

In het NOS Jeugdjournaal in de ochtend hebben we vandaag nieuws over de Gouden Bal, mondkapjes op school en tweedehands speelgoed.

Heb je een vraag over het nieuws of wil je ergens op reageren? Je kunt ons een WhatsAppje sturen via 06-28167842. Voor de uitzending gebruiken we het liefst filmpjes waarin je een vraag stelt of reageert op iets dat in het nieuws is.