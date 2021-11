Freek Vonk is weer thuis (en in quarantaine)

Freek Vonk is weer terug in Nederland. Het was even spannend of dat ging lukken. Hij was in Namibië om opnames te maken voor zijn programma, toen er een nieuwe corona-variant werd ontdekt in Afrika.

Even leek het erop dat teruggaan naar Nederland daardoor moeilijk zou zijn. Maar gelukkig voor Freek gaan er nog vliegtuigen en mogen mensen met een Nederlands paspoort mee. Gisteren kwam hij aan op Schiphol: