Er komen nog drie films met Spider-Man Tom Holland

Over twee weken komt de film Spider-Man: No Way Home in de bioscoop, maar daarna vliegt de superheld nog even door. Acteur Tom Holland gaat in drie nieuwe Spider-Man-films spelen.

Avengers

In 2017 was Tom Holland voor het eerst te zien alsSpider-Manin de film Homecoming. Later dook hij ook op in de succesvolle Avengers-films. Dat bevalt hem blijkbaar goed, want hij zal nog jaren te zien zijn als Spider-Man.

Hier zie je de eerste beelden van Spider-Man: No Way Home: