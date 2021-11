Zo zit het echt met de mondkapjes op school

Zijn mondkapjes nu wel of niet verplicht op school? Dat is niet voor iedereen helemaal duidelijk en zaterdag zeiden wij het ook verkeerd in de uitzending.

- De regering wil dat kinderen in groep 6, 7 en 8 een mondkapjes dragen als ze in de gangen zijn. Dat is een dringend advies, maar het is niet verplicht.

- Scholen kunnen er wel zelf voor kiezen om het dragen van een mondkapje in de gang te verplichten. Dan moeten kinderen zich daar aan houden.

- Volwassenen moeten op verschillende plekken een mondkapje dragen. Zij kunnen een boete krijgen als ze zich niet aan de regels houden. Kinderen tot 13 jaar krijgen nooit een boete als ze geen mondkapje dragen.

- De regering wil ook graag dat kinderen iedere week twee keer een zelftest doen. Ook dit is niet verplicht, maar een advies.